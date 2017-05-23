Предчувствие гражданской войны: Геннадий Онищенко о «другой галактике» Саши Спилберг

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В Госдуме РФ по инициативе спикера Вячеслава Володина прошли расширенные слушания по молодежной политике в России. Наиболее широкий резонанс вызвало выступление в ходе этих слушаний видеоблогера и певицы Саши Спилберг. Своими впечатлениями от ее выступления с Федеральным агентством новостей поделился первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

Новая реальность

«В Государственной думе прошли парламентские слушания по молодежной политике в Российской Федерации. Они прошли с широким привлечением всех федеральных органов, на них выступили заместитель председателя правительства, руководство федерального агентства, которое отвечает за молодежную политику, выступили все до единого лидеры партий. Безусловно, интерес к этим слушаниям был более чем высокий.

Тут нужно вспомнить, что для многих было совершенно неожиданным, что некоторое время назад на массовые митинги впервые пришли школьники, мы с вами эту тему обсуждали. И вчера в Госдуме, в том числе в связи этим, состоялось очень серьезное, очень обстоятельное, очень оригинальное обсуждение.

Но вот что я хотел бы отметить, и что меня заставило очень-очень серьезно задуматься. Это то, что, на мой взгляд, сегодня вообще находится вне привычных разговоров об идеологии, о поиске национальной идеи, и т.д. и т.п.

Я говорю о выступлении видеоблогера, которая называет себя Саша Спилберг. На самом деле это Александра Александровна Балковская. И вот, слушая ее, и после окончания ее выступления я вдруг понял, что мы сегодня — я имею в виду мы — взрослые, хотя она тоже не ребенок — 20-летняя молодая девушка, — что мы столкнулись с новой реальностью.

Я бы так сказал: на трибуну Государственной думы вышел и очень коротко, весьма уважительно, без каких-то дерзостей, без какого-то эпатажа выступил человек из другой галактики, который, на мой взгляд, выступив в нашем мире, снова вернулся туда — в свою галактику. И выглядело это достаточно сюрреалистично. Выступала очень хрупкая молодая женщина, которая за солидной, обстоятельной трибуной Государственной думы, в общем-то, и видна-то не была, хотя я сидел на своем рабочем месте, а оно достаточно близко к трибуне. Она говорила на хорошем литературном русском языке, но то, что она говорила, было трудно понимать.

И у меня возникла ассоциация с картиной Сальвадора Дали, которая называется «Предчувствие гражданской войны», и где нарисованы вполне реальные образы, но в совершенно нереальной обстановке. Вот смотришь на это картину — и это вызывает чувство тревоги. И это же чувство у меня вызвало ее выступление.

Десять миллионов подписчиков

Ну, во-первых, она сказала, что она суммарно имеет десять миллионов подписчиков. Человек не обладает ни административным, ни фискальным, ни каким-то другим ресурсом, в том числе финансовым, но, тем не менее, смог привлечь десять миллионов подписчиков. Вернувшись в кабинет, я посмотрел несколько роликов из ее видеоблога. Эти ролики ни к чему не призывают, ничему не учат. Но чем-то же они привлекают молодых людей! Эти ролики чем-то все-таки притягивают десять миллионов человек, а ведь это, практически, население европейского государства. В государстве Болгария живут семь миллионов человек.

И эти люди, которые смотрят видеоблог Саши Спилберг, они живут в той виртуальной реальности, на которую ни государство не влияет, ни родители, ни учителя. То есть разрушен тот естественный ход событий, когда взрослый человек воспитывает своего ребенка. Когда взрослый учит ребенка своим примером, учит, рассказывая о том, что считает важным. Так выглядит привычная педагогическая процедура, из которой мы все вышли.

А эти люди живут в своей реальности, и этот явление, которое я затрудняюсь назвать, меня тревожит.

Космополитизм и патриотизм

Во-вторых, почему она Саша Спилберг? Не то, что бы я ее осуждал или требовал, чтобы она срочно поменяла псевдоним. Раз она выбрала это имя, значит, оно ее чем-то привлекло. Но почему она не выбрала из нашей реальности? И тут сразу вопрос — а где наши маяки-не маяки, но те люди, из которых можно выбрать, на кого можно равняться? Почему Спилберг?

Сразу наталкиваешься на рассуждение до боли знакомой конфигурации — может, это космополитизм, который мы то осуждали, то восхищались им? Сейчас мы практически нейтрально относимся к понятию «человек мира», который живет не в своей стране, а живет разных странах и принадлежит как бы всей планете. И оценку этому не дашь. Это что, хорошо или плохо?

Но когда мы провозглашаем патриотизм, когда мы говорим, что нам нужно продвигать свои ценности, что нам не нужно растворяться в других культурах, а тут выходит человек, влияющий на десять миллионов подписчиков, которые без принуждения, по потребности захотят на его сайт, — меня это, как минимум, заставляет задуматься.

«Старинные средства коммуникации»

Она рассуждала на трибуне, например, о том, почему видеоблогеры так популярны. И сама попыталась ответить на этот вопрос. Во-первых, говорила она, потому что видеоблогеры присутствуют в жизни своих зрителей практически каждый день. Дают советы, что-то рекомендуют из того, что любят сами, чему-то обучают. Значит, получается, она интеллектуальный лидер в этой среде? Или это что то другое?

Второе, говорила она, — видеоблоги так популярны, потому что между ними и их аудиторией нет барьеров и редакторов. Она говорила: «Мы чувствуем друг друга, общаемся с аудиторией». Наверно, это тоже играет определенную роль? Барьеры, по ее словам, — это, видимо, учителя редакторы, — значит, к ним нет доверия?

В-третьих, она произнесла слова — «телевизор и другие старинные средства коммуникации» — она их называет старинными. Это она говорила мне — человеку, в жизни которого телевизор появился где-то в десятом классе. А для нее это «старинное», которое не предлагает молодежи ничего интересного. Для молодежи YouTube и социальные сети — это как телевизор для взрослых. Кто-то информацию анализирует, а кто-то ей слепо верит, сказала она. Но это ведь есть и в телевизоре!

Почему они ушли и отделились от нас и живут, я даже не могу сказать, — в параллельном или в противоположном мире? А, может быть, вообще в другой галактике?

Хотя песни в ее видеоблоге — они, в общем, вполне вменяемые. Там нет брани, которая часто заменяет отсутствие чего-то другого. Там нет эпатажа, как мы нередко видим у некоторых наших популярных исполнителей, не будем конкретно называть имен, чтобы никого не обидеть.

О молодежной политике

Теперь о молодежной политике. Она говорит: «Я никогда не чувствовала ее на себе до сегодняшнего дня, и среди моих подписчиков я подобного термина тоже никогда не слышала. Значит, мы просто не знали, что это такое. Теперь мы знаем, и моя миссия помочь наладить диалог».

Свое выступление она начала вот с какой сентенции: «Спасибо, что позволили выступить перед этим высоким собранием. Я не помню, чтобы в какой-либо стране когда-либо видеоблогер выступал на трибуне парламента».

То есть она, в общем-то, к нашему миру относится положительно. Она не противопоставляет себя, она не клеймит нас, как это нередко происходит в Интернете. Я иногда захожу в эти социальные сети, где, порой, читаю безграмотное, нецензурное, написанное на плохом русском языке убожество. Если Эллочка-людоедка пользовались тридцатью словами, то некоторым нашим блогерам и тридцати слов много.

Предчувствие гражданской войны

Я бы так сказал: для меня это было созерцание, но не на художественном полотне, а в видеоблоге Саши Спилберг картины сюрреалиста Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны». Примерно такую же тревогу у меня вызвало и ее выступление.

Самое главное — я и тот мир — мы признаем, что мы существуем в параллельных мирах. Они знают, что мы думаем о какой-то молодежной политике. А десять миллионов ее подписчиков, с которыми она общается, даже не подозревают, что существует такое словосочетание — «молодежная политика». В то же время она, во всяком случае, так она говорила, — уважительно относится к нашему миру. Нашему миру — я имею в виду миру, который я представляю как депутат.

Пора задуматься

Это очень серьезная тема для размышлений, которую я совершенно неожиданно вынес из нашего обсуждения молодежной политики в Госдуме. Хотя я был настроен на концепцию, на целеполагание, на разработку законодательных и нормативных актов, и это был мой мир. А столкнулся я с другим миром и понял — что бы мы сейчас ни наразрабатывали, но если мы не найдем контакта с этим миром, то мы так и будем продолжать жить в разных мирах.

Утешает то, что мы хотя бы все говорим на одном — русском языке, только в те слова, которые мы употребляем, нужно вложить смысл, понятный и им, и нам. И поэтому нам нужно двигаться в направлении того мира, в котором они живут, а им предложить двигаться в направлении нашего мира. Потому что рано или поздно им все равно придется столкнуться с тем миром, в котором сегодня существуем мы — взрослые люди. И, наверно, нам надо соединять наши галактики. Вот на этом я бы хотел закончить», — подвел итог Геннадий Онищенко.

Справка Федерального агентства новостей

Видеоблогер и певица Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) родилась в Москве в 1997 году. Она дочь предпринимателя Александра Балковского, совладельца студии Z-Agency. Студия отца Саши Спилберг является подразделением кинокомпании Тимура Бекмамбетова «Базелевс» и занимается рекламой и продвижением в социальных сетях и в YouTube.

На апрель 2017 года Саша Спилберг имела пять миллионов подписчиков на своем основном канале Sasha Spilberg, более 60 тысяч человек было подписано на ее англоязычный канал Sasha.

Саша Спилберг входит в десятку самых популярных девушек-блогеров Рунета по версии YouTube и Tubular Influencer Score. Отец Саши Спилберг рассказывал, что в прошлом году ее доход превышал один миллион рублей в месяц.

Картина художника сюрреалиста Сальвадора Дали «Мягкая конструкция с вареными бобами (предчувствие гражданской войны)» была написана в 1936 году, незадолго до начала гражданской войны в Испании.