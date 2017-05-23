Громкое убийство жителя Чехова раскрыли в Подмосковье

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Москва, 23 мая. Правоохранители раскрыли громкое убийство 33-летнего жителя подмосковного Чехова, раненного ножом на автозаправке.

В преступлении подозревают 24-летнего сотрудника ЧОП из Марий Эл. Известно, что молодой человек не женат и имеет высшее образование. Он работал охранником в Чехове без регистрации. Сразу после убийства мужчина уехал в родной город Звенигово, где и был задержан.

«Двадцать первого мая один из свидетелей опознал задержанного, на следующий день чеховский городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Этим же вечером ему предъявили обвинение. Вину свою он не признает», — сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, подозреваемый и жертва начали выяснять отношения в баре Komsomolec, а затем отправились на заправку, где злоумышленник нанес погибшему удар ножом в область сердца, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».