Названо имя первой жертвы теракта в Манчестере

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Манчестер, 23 мая. СМИ назвали имя первой жертвы террористического акта на стадионе «Манчестер Арена».

Как сообщают СМИ, первой жертвой теракта стала 18-летняя Джорджина Кэллэндэр.

Согласно информации издания Evening Standard, приятель Кэллэндэр сообщил, что она умерла в медицинском учреждении от полученных ранений. По данным издания, погибшая девушка была страстной поклонницей Арианы Гранде.

Официальная информация о личностях погибших в настоящий момент не поступали.

Напомним, в прошедший понедельник на стадионе «Манчестер Арена», где проходил концерт популярной исполнительницы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. Британская полиция сообщила, что взрыв совершил один смертник. В результате атаки погибли, по последним данным, 22 человека.