Большой противолодочный корабль «Североморск» покинул Средиземное море и вышел в Атлантику

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Мурманск, 23 мая. Большой противолодочный корабль проекта 1155 Северного флота «Североморск» в понедельник вышел в Атлантический океан, миновав Гибралтарский пролив. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Согласно приведенным данным, корабль с конца апреля выполнял задачи в Средиземном море в составе оперативного соединения Военно-морских сил Российской Федерации. За время дальнего похода большой противолодочный корабль «Североморск» прошел уже более 36 тысяч морских миль.

Напомним, накануне сообщалось, что корабли оперативного соединения ВМФ РФ 14-16 мая проведут ракетные стрельбы в Средиземном море у восточного побережья Ливии.