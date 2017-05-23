ВАДА нашла запрещенный препарат в пробе российской легкоатлетки Дубровиной

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 мая. В пробе российской спортсменки легкоатлетки Алины Дубровиной ВАДА обнаружила запрещенное вещество остарин, повторный анализ чемпионка страны по ходьбе делала в Минске.

В минской антидопинговой лаборатории по запросу команды легкоатлетки Алины Дубровиной был сделан повторный анализ проб 2016 года, которые ранее, по данным ВАДА, показали наличие запрещенного препарата остарина. Известно, что в белорусскую лабораторию поступили две пищевые добавки: экдистерон и трибулус, в которых содержались такие вещества как остарин и тетрагидроканнабинол. По словам эксперта в сфере допинга Сергея Лисина, сами добавки и субстанции, находящиеся в них, не являются запрещенными и используются в питании для спортсменов, пишет газета «Известия».