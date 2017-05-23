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Сирия: спецслужбы предотвратили теракт под Дамаском

Сирия: спецслужбы предотвратили теракт под Дамаском

12:43  23 Мая 2017
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Сирия: спецслужбы предотвратили теракт под Дамаском

Дамаск, 23 мая. Сирийские правоохранительные органы пресекли террористический акт на подступах к Дамаску. Об этом сообщает агентство САНА. 

По данным агентства, сотрудники спецслужб Сирийской Арабской Республики обнаружили и уничтожили заминированное транспортное средство с двумя террористами возле блокпоста на трассе, которая ведет к международной воздушной гавани Дамаска.

Напомним, ранее стало известно, что в сирийском Хомсе взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате атаки погибли два человека, 40 — пострадали. 

#сирия #дамаск #теракт
Дана Балан
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