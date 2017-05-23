Сирия: спецслужбы предотвратили теракт под Дамаском

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Дамаск, 23 мая. Сирийские правоохранительные органы пресекли террористический акт на подступах к Дамаску. Об этом сообщает агентство САНА.

По данным агентства, сотрудники спецслужб Сирийской Арабской Республики обнаружили и уничтожили заминированное транспортное средство с двумя террористами возле блокпоста на трассе, которая ведет к международной воздушной гавани Дамаска.

Напомним, ранее стало известно, что в сирийском Хомсе взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате атаки погибли два человека, 40 — пострадали.