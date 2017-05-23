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Происшествия
Зарубивший четырех человек на Урале рецидивист Паровоз получил пожизненный срок

Зарубивший четырех человек на Урале рецидивист Паровоз получил пожизненный срок

12:47  23 Мая 2017
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Зарубивший четырех человек на Урале рецидивист Паровоз получил пожизненный срок

Екатеринбург, 23 мая. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку жестокого рецидивиста по кличке Паровоз, признав его виновным в убийстве четырех человек и поджоге. Отбывать наказание 46-летний мужчина будет в колонии особого режима. По данным следствия, вечером 25 декабря минувшего года

Паровоз пьянствовал в частном доме в поселке Монетном. Компанию ему составляли двое мужчин и две женщины. Внезапно между ними вспыхнула ссора, и преступник решил, что его знакомые оскорбляют его. Дождавшись, когда они уснут, преступник вооружился топором, который нашел в гостиной, и зарубил всех четверых собутыльников. Трупы он свалил в подпол дома, который затем поджог, уточняет «Ура.ру».

4 января он был задержан и сознался в кровавом преступлении. Суд учел, что ранее Паровоз уже был судим за убийство, а после выхода на свободу, снова совершил аналогичное преступление, на этот раз лишив жизни четырех человек. Решение о пожизненном сроке для него было вынесено сегодня.  

 

Ярослава Замысловатова
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