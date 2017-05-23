ВЦИОМ выяснил планы россиян на лето

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Москва, 23 мая. Почти каждый второй россиян проведет предстоящий летний отпуск дома. Заграничные поездки планируют только 6% жителей России. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 47% россиян планируют провести лето дома. Число «домоседов» за год практически не изменилось. Меньше стало дачников: в 2016 году дачный отдых выбирали 35% респондентов, в 2017 — 29%. Около 10% участников опроса заявили, что планируют провести отпуск в России на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму. Заграницу решили посетить только 6% опрошенных.

Большинство опрошенных (44%) назвали главной причиной отказа от поездок проблемы с деньгами. Еще 17% буду работать все лето. В три раза стало больше тех, кто не сможет выехать из своего города по семейным обстоятельствам (с 4% до 12%).

При этом самым желанным местом отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37% опрошенных при наличии возможности провели бы лето именно там. Впервые за 12 лет второе место заняли курорты Черноморского побережья Кавказа.

Турцию в качестве потенциального места отдыха в ближайшие годы рассматривают 13% россиян. Турецкие курорты манят в основном молодежь и жителей столичных городов.