«Запорожец»-кабриолет и гусеничный вездеход потрясли гостей фестиваля в Красноярске

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Красноярск, 23 мая. Среди 150 автомобилей, представленных на фестивале тюнинга в Красноярске, пожалуй, самым необычным стал древний «Запорожец» с откидным верхом. Не обошли вниманием и гусеничный вездеход. За понравившуюся машину предлагалось проголосовать. О месте в рейтинге можно судить по публикациям в социальных сетях.

#СибирьМоторШоу ???????? ????это было покруче вашей #летняякухня о еде даже мыслей небыло????организация очень порадовала.Было ооочень много интересных экспонатов,ходили как маленькие дети с горящими глазами???? A post shared by Кудрявцева (@nastyxal) on May 21, 2017 at 9:01am PDT

Многочисленным желающим сфотографироваться на фоне фиолетового Chevrolet Corvette его владелец рассказывал, что при покупке машина представляла собой фактически мешок с запчастями.

На фестивале можно было увидеть совершенно разные машины — от отечественного ретро до современных иномарок. Над ними потрудились мастера тюнинга, превратив их в эксклюзивные модели.