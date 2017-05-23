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«Запорожец»-кабриолет и гусеничный вездеход потрясли гостей фестиваля в Красноярске

«Запорожец»-кабриолет и гусеничный вездеход потрясли гостей фестиваля в Красноярске

12:48  23 Мая 2017
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«Запорожец»-кабриолет и гусеничный вездеход потрясли гостей фестиваля в Красноярске

Красноярск, 23 мая. Среди 150 автомобилей, представленных на фестивале тюнинга в Красноярске, пожалуй, самым необычным стал древний «Запорожец» с откидным верхом. Не обошли вниманием и гусеничный вездеход. За понравившуюся машину предлагалось проголосовать. О месте в рейтинге можно судить по публикациям в социальных сетях. 

Многочисленным желающим сфотографироваться на фоне фиолетового Chevrolet Corvette его владелец рассказывал, что при покупке машина представляла собой фактически мешок с запчастями. 

На фестивале можно было увидеть совершенно разные машины — от отечественного ретро до современных иномарок. Над ними потрудились мастера тюнинга, превратив их в эксклюзивные модели. 

Алексей Громов
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