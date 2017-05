«Запорожец»-кабриолет и гусеничный вездеход потрясли гостей фестиваля в Красноярске

#СибирьМоторШоу ???????? ????это было покруче вашей #летняякухня о еде даже мыслей небыло????организация очень порадовала.Было ооочень много интересных экспонатов,ходили как маленькие дети с горящими глазами????

A post shared by Кудрявцева (@nastyxal) on May 21, 2017 at 9:01am PDT