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Экономика
«Дочка» Alibaba планирует произвести 1 млн автомобилей на новых источниках энергии

«Дочка» Alibaba планирует произвести 1 млн автомобилей на новых источниках энергии

12:54  23 Мая 2017
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«Дочка» Alibaba планирует произвести 1 млн автомобилей на новых источниках энергии

Пекин, 23 мая. «Дочка» Alibaba Group — Cainiao Network Technologies — намерена произвести один миллион автомобилей на новых источниках энергии. 

Новые автомобили будут предназначены специально для курьерских компаний. Автомобили будут производиться с применением новых технологий и смогут самостоятельно в реальном времени передавать информацию о грузах в аналитический центр. В компании рассчитывают за счет внедрения новых технологий сократить операционные расходы на 10 млрд юаней, сообщают «Аргументы и факты»

На проект Cainiao планирует затратить 50 млрд юаней, или 7,2 млрд долларов. В реализации проекта компании помогут китайские автопроизводители SAIC Motor и Dongfeng Motor Group.

#alibaba
Владимир Багров
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