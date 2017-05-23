«Дочка» Alibaba планирует произвести 1 млн автомобилей на новых источниках энергии

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Пекин, 23 мая. «Дочка» Alibaba Group — Cainiao Network Technologies — намерена произвести один миллион автомобилей на новых источниках энергии.

Новые автомобили будут предназначены специально для курьерских компаний. Автомобили будут производиться с применением новых технологий и смогут самостоятельно в реальном времени передавать информацию о грузах в аналитический центр. В компании рассчитывают за счет внедрения новых технологий сократить операционные расходы на 10 млрд юаней, сообщают «Аргументы и факты».

На проект Cainiao планирует затратить 50 млрд юаней, или 7,2 млрд долларов. В реализации проекта компании помогут китайские автопроизводители SAIC Motor и Dongfeng Motor Group.