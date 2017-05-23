Правительство РФ внесло изменения в список санкционных товаров

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Москва, 23 мая. Российское правительство внесло изменение в постановление, которое определяет список санкционных товаров, вычеркнув из него соль и морскую воду для фармацевтического производства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Данное постановление разъясняет позицию относительно запрета ввоза соли и морской воды, дополнив ее замечанием о том, что запрет не относится к «товарам, которые используются для производства медицинских препаратов и изделий, а также биологически активных добавок при подтверждении целевого назначения ввозимого товара», говорится в документе.

Отмечается, что министерство промышленности и торговли России обязано разработать порядок подтверждения целевого назначения ввозимых товаров данной категории.

Документ вступает в силу со дня оглашения, то есть с 20 мая этого года.