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Сирия, 23 мая. Под ударами коалиции погибли 15 гражданских лиц, еще несколько получили ранения на западе Ракки. ИГ** организовало взрыв «шахид-мобиля» у КПП вблизи деревни Аль-Сайда Зайнаб на юге Дамаска, а также в центре Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): захватила большую часть района Аль-Рахбех в восточной части Дамаска; уничтожила «шахид-мобиль» с двумя смертниками недалеко от аэропорта Дамаска; уничтожила более 20 террористов ИГ, а также два военных пикапа на востоке Хомса; нанесла авиаудары по ИГИЛ* в районе Аль-Рашидия и вблизи кладбища Дейр эз-Зора; обстреляла укрепрайоны боевиков в пригороде Даръа; провела бомбардировку позиций радикалов в районе Даръа Аль-Балад.

«Исламское государство» (ИГИЛ): организовало взрыв заминированного автомобиля у КПП вблизи деревни Аль-Сайда Зайнаб на юге Дамаска; атаковало позиции САА в районе населенного пункта Аль-Масъудия на востоке Хомса; обстреливает районы Дейр эз-Зора; обстреляло населенный пункт Хит в северо-западном пригороде Даръа.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила танк сирийской армии в районе Аль-Маншия в городе Даръа.

Курды: борются с ССА в районе населенного пункта Аль-Хамран на северо-востоке Алеппо; ведут бои с ИГ в районе населенного пункта Джиа в западном пригороде Ракки.

Международная коалиция: уничтожила четырех террористов ИГ в районе населенного пункта Махкан на востоке Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Правительственные войска продолжают развивать наступление на востоке Дамаска. САА ранее захватила большую часть района Аль-Рахбех в 25 км к северу от плотины Зулуф, двигаясь с востока Эс-Сувейды в провинцию Дамаск. Сирийская армия планирует замкнуть в кольцо отряды вооруженной оппозиции в юго-восточной части региона. Это станет возможным, если САА сможет продвинуться еще на 30 километров дальше на север, передает информационное агентство Al Masdar News. За неделю армия Башара Асада значительно преуспела в регионе, освободив около 70 квадратных километров земли вдоль сирийско-иорданской границы.

Тем временем, по данным AMN, командование Сирийской свободной армии (ССА) объявило, что войска вооруженной оппозиции начнут крупное контрнаступление, получившее название «Вулкан пустыни», чтобы захватить районы, недавно освобожденные правительственными войсками.

На юге Дамаска тем временем активизировались террористы «Исламского государства»*. Twitter-канал (@14March) сообщает, что вблизи деревни Аль-Сайда Зайнаб произошел взрыв заминированного автомобиля у контрольно-пропускного пункта. Несколько человек получили ранения. Предполагается, что смертник, управляющий «шахид-мобилем», принадлежал к числу боевиков ИГИЛ.

Также SANA News сообщает, что еще один теракт удалось предотвратить. САА уничтожила автомобиль с двумя смертниками на шоссе недалеко от аэропорта Дамаска.

Провинция Алеппо

Бои между Свободной сирийской армией и Сирийской демократической армией**** (SDF) на северо-востоке Алеппо продолжаются. Согласно информагентству Al Manar News, несколько бойцов с обеих сторон были убиты и ранены в ходе вооруженных столкновений в районе населенного пункта Аль-Хамран.

Напомним, в данном регионе ССА действуют при поддержке турецких подразделений, пытающихся оттеснить курдов как можно дальше от своей границы. Напомним, Анкара внесла Курдскую рабочую партию в список террористических организаций.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства» провели серию нападений на несколько городов, находящихся под контролем правительства в восточных районах Хомса, пытаясь вернуть территории, потерянные ИГИЛ в течение последнего месяца. Одна из последних атак произошла в районе населенного пункта Аль-Масудия на востоке провинции. Информации о возможных жертвах пока не поступало.

Хотя столкновения продолжались в этом районе в течение приблизительно 24 часов, контрнаступление ИГ не дало никаких результатов. Правительственные подразделения уничтожили более 20 террористов ИГ, а также два военных пикапа. Оборону возглавляли части 11-й, 18-й дивизии и Национальных сил обороны****** (NDF).

В результате взрыва заминированного автомобиля в районе Аль-Захра в городе Хомс погибли три человека и около 15 получили ранения. Damascus Now сообщает, что в машине находились два смертника, один из которых был одет в форму офицера САА. Предполагается, что теракт мог быть организован антиправительственной группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, которая действует к северу от административного центра провинции. Напомним, к северу от Хомса находится анклав вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр эз-Зор

После неудачных попыток нападений террористов «Исламского государства» на позиции САА в городе Дейр эз-Зор боевики ИГ начали обстреливать мирные районы города. Это привело к гибели пяти гражданских лиц, в том числе двоих детей. Кроме того, 20 человек получили ранения в результате падения минометных снарядов. Восточные районы столицы региона и военная авиабаза Дейр эз-Зора находятся в окружении уже два года. Гуманитарная ситуация в городе близка к катастрофической. ВВС Сирии, пытаясь помочь гражданскому населению, сбрасывают провизию и медикаменты с грузовых самолетов, а также наносят авиаудары по опорным пунктам ИГИЛ. По данным Al Manar News, последняя бомбардировка позиций ИГ прошла в районе Аль-Рашидия и вблизи кладбища Дейр эз-Зора.

Также военные самолеты западной коалиции активно бомбят позиции боевиков ИГ на территории провинции. Сообщается, что ВВС коалиции уничтожили четырех террористов ИГ в районе населенного пункта Махкан на востоке Дейр эз-Зора. Однако необходимо отметить, что под авиаударами коалиции ежедневно гибнут и мирные жители.

Провинция Даръа

Столкновения вблизи административного центра провинции между войсками «свободной армии» и САА продолжились, несмотря на режим перемирия. Так, правительственные войска обстреляли из артиллерийских орудий укрепрайоны боевиков на шоссе Даиль — Ибта в пригороде Даръа. ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе Даръа Аль-Балад. Об этом сообщает оппозиционный источник. Тем временем боевики ССА уничтожили танк сирийской армии в районе Аль-Маншия в городе Даръа.

Как сообщает Al Manar News, одна женщина получила ранения в результате обстрелов террористов ИГ по населенному пункту Хит в северо-западном пригороде Даръа. Напомним, на юго-западе провинции базируются отряды группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству».

Провинция Ракка

Силы Сирийской демократической армии уже вплотную приблизились к столице региона. Центр города Ракка виден невооруженным взглядом с позиций курдских отрядов SDF, как заявляет источник в соцсети Twitter (dersi4m).

Продолжаются бои между курдскими подразделениями и террористами ИГ в районе населенного пункта Джиа в западном пригороде Ракки. ВВС международной коалиции во главе с США обеспечивают курдам прикрытие с воздуха. Однако, согласно информации, опубликованной Al Manar News, в результате авиаударов западной коалиции вновь гибнут мирные жители. 15 гражданских лиц были убиты, еще несколько получили ранения на западе Ракки.

Ирак

Иракские вооруженные силы планируют полностью освободить Мосул в течение нескольких недель, предполагает AMN. Напомним, вчера иракская армия смогла установить полный контроль над районом Аль-Наджар и уничтожить несколько снайперов ИГИЛ на западном берегу реки Тигр. Правительственные войска теперь могут сосредоточить внимание на последних трех районах, пока еще находящихся в оккупации ИГИЛ, а именно на так называемом Старом городе, Аль-Зинджили и Аль-Шафаа.

Тем временем в недавно освобожденных районах полиция Ирака продолжает зачищать территории от СВУ, оборонительных сооружений и отходов, оставленных ИГ, а сотни саперов продолжают выполнять работу по разминированию районов города.

* Организация запрещена на территории РФ.