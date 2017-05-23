Минтруд РФ назвал профессии с самыми высокими и низкими зарплатами

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Москва, 23 мая. Больше всего в 2016 году заработали сотрудники финансовой сферы, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Самая высокая средняя зарплата составила 78 тысяч рублей.

В 2015 году прослеживалась аналогичная ситуация, хотя показатели были несколько ниже. В целом средняя зарплата по России в прошлом году составила 36 тысяч рублей.

По словам главного экономиста Института фондовых рынков Михаила Беляева, больше всего в нашей стране зарабатывают сотрудники банков, финансисты, бухгалтеры, представители фондовых рынков. Обычный биржевой сотрудник получает 100-150 тысяч рублей, заявил Беляев, отметив, что зарплату топ-менеджеров «даже неловко называть». Стартовые зарплаты в этой сфере не превышают 30-40 тысяч рублей.

По словам подмосковного фермера Владимира Акатьева, меньше всего зарабатывают люди, занятые ручным трудом. Их ежемесячный заработок составляет всего 12-15 тысяч рублей, передает RT. Однако труд механизаторов в сельском хозяйстве оплачивается хорошо. Так, специалист по обслуживаю тракторов получает около 70 тысяч рублей в месяц.

Сотрудники портала Superjob.ru считают IT-сферу весьма перспективной для получения высоких зарплат. Кроме того, в сельском хозяйстве также найдутся отрасли, где зарабатывают большие деньги. Например, технолог по птицеводству получает от 200 тысяч рублей. А вот низкоквалифицированные бухгалтеры обычно получают мало.