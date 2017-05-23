Двухкилометровая очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась до Крымского моста

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Москва, 23 мая. Очередь верующих, которые желают приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве, растянулась от храма Христа Спасителя до Крымского моста. Как сообщил представитель пресс-службы общецерковных мероприятий Московского патриархата, она составляет примерно 2 км.

Поток людей во вторник стал менее интенсивным, однако количество людей все еще растет.

В понедельник к мощам приложились свыше 18,5 тысяч человек, причем не только москвичи, но и паломники из Владимира, Тулы и других городов. «Мы пришли сюда всей семьей. Стояли здесь с 6 утра и вот около 10 часов смогли попасть внутрь. Ощущение возвышенности и духовности переполняет нас», — рассказал РИАМО один из верующих.