В России выросла цена акцизной марки для сигарет

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Москва, 23 мая. Правительство РФ постановило увеличить до 200 рублей за тысячу сигарет стоимость специальной марки для табачной продукции.

Стоимость акцизной марки для сигарет увеличена до 200 руб. за тысячу штук, говорится в постановлении российского правительства, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации. Отметим, что ранее эта марка оценивалась в 150 рублей. Напомним, что в ноябре 2016 года в Госдуме было одобрено повышение специфической составляющей акциза, которая оказала влияние на стоимость самой акцизной марки.