Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
В России выросла цена акцизной марки для сигарет

В России выросла цена акцизной марки для сигарет

13:21  23 Мая 2017
195

В России выросла цена акцизной марки для сигарет

Москва, 23 мая. Правительство РФ постановило увеличить до 200 рублей за тысячу сигарет стоимость специальной марки для табачной продукции.

Стоимость акцизной марки для сигарет увеличена до 200 руб. за тысячу штук, говорится в постановлении российского правительства, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации. Отметим, что ранее эта марка оценивалась в 150 рублей. Напомним, что в ноябре 2016 года в Госдуме было одобрено повышение специфической составляющей акциза, которая оказала влияние на стоимость самой акцизной марки.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть