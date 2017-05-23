Луганск: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 80 боеприпасов

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Луганск, 23 мая. Украинские военные выпустили более 80 боеприпасов по территории Луганской народной республики за минувшие сутки. По словам официального представителя ЛНР подполковника Андрея Марочко, противник четыре раза нарушил режим прекращения огня.

«Всего по территории Республики было выпущено 82 мины и снаряда», — цитирует слова Марочко Луганский информационный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что власти ЛНР готовы вернуться к дословной реализации минских соглашений и требовать введения особо статуса для Донбасса из-за нежелания Киева обсуждать реализацию «формулы Штайнмайера»