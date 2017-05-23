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Общество
Поклонники пристыдили Глюкозу за пикантные фото на пляже

Поклонники пристыдили Глюкозу за пикантные фото на пляже

12:19  23 Мая 2017
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Поклонники пристыдили Глюкозу за пикантные фото на пляже

Москва, 23 мая. Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, показала своим подписчикам в Instagram  ягодицы, которые вырисовываются под намокшим платьем. Поклонники раскритиковали ее пост, назвав это «позорищем».

Поклонники Глюкозы пристыдили свою любимицу после того, как Ионова опубликовала в соцсетях снимок с отдыха на море, на котором она недвусмысленно демонстрирует ягодицы.  «А дети нормально реагируют на то, что мать @опу выставила!!!», — обрушились с критикой на нее фанаты. Сторонники морали отметили, что Наташа Ионова – мать, и ей стоило бы подумать о влиянии на детей. Некоторые даже подчеркнули, что лучше быть ханжой, чем выставлять прелести напоказ, пишет «Ридус».

 

Лето где-то там. ????

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)

Ирина Селезнева
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