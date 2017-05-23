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Политика
Южная Корея сделала 90 выстрелов по неопознанному объекту в небе на границе с КНДР

Южная Корея сделала 90 выстрелов по неопознанному объекту в небе на границе с КНДР

12:23  23 Мая 2017
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Южная Корея сделала 90 выстрелов по неопознанному объекту в небе на границе с КНДР

Сеул, 23 мая. Военные Южной Кореи во вторник произвели предупредительные выстрелы в сторону неопознанного объекта, пролетающего над границей с Северной Кореей, сообщил военный чиновник.

По его словам, военные пытались проанализировать, что это за объект. По данным агентства Yonhap, они сделали около 90 предупредительных выстрелов из пулеметов, сообщает Reuters.

21 мая сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд, похожий на баллистическую ракету, который упал в Японском море. Пуск был произведен в провинции Южный Пхеньян, сообщает Ura.ru.

Катерина Михайлиди
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