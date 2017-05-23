Южная Корея сделала 90 выстрелов по неопознанному объекту в небе на границе с КНДР

В Избранное

Скопировать

Сеул, 23 мая. Военные Южной Кореи во вторник произвели предупредительные выстрелы в сторону неопознанного объекта, пролетающего над границей с Северной Кореей, сообщил военный чиновник.

По его словам, военные пытались проанализировать, что это за объект. По данным агентства Yonhap, они сделали около 90 предупредительных выстрелов из пулеметов, сообщает Reuters.

21 мая сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд, похожий на баллистическую ракету, который упал в Японском море. Пуск был произведен в провинции Южный Пхеньян, сообщает Ura.ru.