Астрономы нашли главный источник антиматерии в Галактике

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 мая. Ученые нашли ответ на многолетнюю загадку формирования антиматерии в Млечном Пути. Антиматерия — это материал, состоящий из античастиц обычного вещества. Когда антиматерия сталкивается с обычной материей, они тут же уничтожают друг друга, выплескивая гамма-лучи. Это явление называется аннигиляцией.

С начала 1970-х годов внутренние части галактики Млечного Пути стали сильными источниками гамма-лучей. Это указывает на наличие антиматерии, однако нет никакого объяснения тому, откуда появилась эта антиматерия. На этот вопрос и ответили ученые.

По словам исследователя АНУ Роланда Крокера, причиной возникновения антиматерий стали слабы взрывы сверхновых в течение миллионов лет, каждая звезда была создана путем слияния белых карликов, которые являются ультракомпактными остатками звезд.

Ученый отметил, что антивещество произошло из двоичной системы, где два белых карлика сталкиваются друг с другом. Меньшая звезда отдает свою массу большей звезде. Затем она заканчивает свое существование как гелиевый белый карлик, большая звезда завершает жизненный этап как углерод-кислородный белый карлик.

В случае с антиматерией белый карлик разорвал звезду-компаньона, гелий которой образовал новую оболочку звезды. Это и привело к созданию сверхновой, которая стала источником антиматерии, передает Inforeactor.