Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Македонии

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Москва, 23 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его македонский коллега Георге Иванов встретятся в Москве 24 мая. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, руководители двух стран обменяются мнениями по актуальной региональной тематике, прежде всего — ситуации в балканском регионе, а также обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в Москве Иванов будет участвовать в церемонии вручения премии им. Святейшего Патриарха Алексия II, присужденной ему Международным общественным Фондом единства православных народов.

Напомним, ранее Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими на стадионе Манчестера