Пермская полиция поймала педофила, надругавшегося над 13-летней школьницей
Пермь, 23 мая. Сотрудники пермской полиции задержали 28-летнего мужчину, который на прошлой неделе напал на 13-летнюю школьницу и совершил в отношении девочки развратные действия.
Сотрудники Следственного комитета России по региону установили личность подозреваемого мужчины, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения во время нападения на несовершеннолетнюю девочку.
В минувший понедельник, 22 мая, правоохранители пришли домой к подозреваемому, который проживал в квартире родителей, и произвели задержание. Сообщается, что во время специальной операции мужчина почувствовал недомогание, в результате пришлось вызвать бригаду скорой помощи.
Напомним, накануне полиция в Астрахани задержала педофила за изнасилование воспитанника детского дома в Петербурге.