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Происшествия
Пермская полиция поймала педофила, надругавшегося над 13-летней школьницей

Пермская полиция поймала педофила, надругавшегося над 13-летней школьницей

12:12  23 Мая 2017
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Пермская полиция поймала педофила, надругавшегося над 13-летней школьницей

Пермь, 23 мая. Сотрудники пермской полиции задержали 28-летнего мужчину, который на прошлой неделе напал на 13-летнюю школьницу и совершил в отношении девочки развратные действия.

Сотрудники Следственного комитета России по региону установили личность подозреваемого мужчины, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения во время нападения на несовершеннолетнюю девочку.

В минувший понедельник, 22 мая, правоохранители пришли домой к подозреваемому, который проживал в квартире родителей, и произвели задержание. Сообщается, что во время специальной операции мужчина почувствовал недомогание, в результате пришлось вызвать бригаду скорой помощи. 

Напомним, накануне полиция в Астрахани задержала педофила за изнасилование воспитанника детского дома в Петербурге. 

#педофил #пермь #полиция
Дана Балан
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