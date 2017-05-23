Бутик Тимати на Арбате проверяют из-за действий мошенников

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Москва, 23 мая. Полиция Москвы проверяет магазин рэпера Тимати Black Star Wear на Новом Арбате. Мероприятия проводятся после атаки неизвестных мошенников.

Как стало известно ФАН, неизвестный позвонил администратору бутика. По словам сотрудника, голос звонившего был похож на голос директора магазина. Звонивший пригрозил оштрафовать бутик за неоплаченную рекламу, а после назвал номер банковского счета и потребовал перевести на него все имеющиеся в кассе деньги.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о сумме в 116 тысяч рублей. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливая личности злоумышленников.