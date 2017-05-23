Рада отдала 75% эфирного времени вещанию на украинском языке

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Киев, 23 мая. Украинская Рада приняла закон о языковых квотах и телевидении, теперь 75% эфирного времени телеканалы должны вещать на украинском языке.

Законопроект о вещании на украинском языке поддержали 269 парламентариев Рады, в итоге государственному языку отдано 75% времени в течение недели и промежутков времени 7-18:00 и 18:00-22:00 . Также новый закон предусматривает условия работы для тех телеканалов, которые ведут трансляцию на «языках коренных народов Украины». Вопрос украинизации вещания также касается развлекательных и информационно-аналитических программ. Известно, что фильмы, созданные до 1991 года переводить не нужно на украинский язык, но субтитры обязательны, пишут украинские СМИ.