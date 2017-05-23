Ирак: военные зачистили от ИГ несколько деревень в районе Аль-Кайраван

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Ниневия, 23 мая. Правительственные войска провели успешную операцию против «Исламского государства»* в провинции Ниневия.

Военные источники сообщили об освобождении от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) четырех населенных пунктов в районе Аль-Кайраван. Войскам удалось заблокировать маршруты поставок «Халифата» в западную часть Мосула. Отмечается, что террористы понесли значительные потери в живой силе и боевой технике.

Ранее правительственные войска выбили игиловцев из стратегически важной авиабазы, находящейся к югу от района Аль-Кайраван. Также освободительная операция ведется в провинции Анбар, иракские военные активно применяют авиацию.

* Организация запрещена на территории РФ.