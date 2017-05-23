СМИ назвали вероятную причину обысков у Серебренникова

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Москва, 23 мая. Обыски у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проходят в рамках расследования уголовного дела по факту хищения финансовых средств некими чиновниками департамента культуры Москвы.

Обыски по месту жительства и работы Серебренникова, а также других сотрудников театра проходят в рамках уголовного дела о махинациях с денежными средствами, которое было возбуждено еще в 2015 году, сообщает источник «Интерфакса».

Ранее URA.Ru сообщало, что силовики, в том числе ОМОН, пришли в квартиру к Серебренникову для работ в рамках уголовного дела, предположительно, о хищениях денежных средств в «Гоголь-центре».