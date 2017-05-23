Представитель Сигала о получении «дальневосточного гектара»: Это абсурд

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Москва, 23 мая. Абсурдом назвал представитель Стивена Сигала Анар Рейбанд сообщение о получении актером «дальневосточного гектара». Он категорически опроверг информацию об участии знаменитого артиста в телевизионном проекте, в котором он якобы должен был стать собственником земли на Дальнем Востоке.

За комментариями к Рейбанду обратилась радиостанция «Говорит Москва» после появившихся в СМИ публикациях со ссылкой на приморскую администрацию.

«Это не очень приятно слышать, потому что такие моменты нужно как-то согласовывать перед тем, как объявлять. Это выводит всю ситуацию в какой-то абсурд: кто-то пользуется нашим именем без нашего разрешения. А ведь имя Стивена Сигала – это бренд», — сказал представитель актера.

Он подчеркнул, что об участии Сигала, получившего российское гражданство, в шоу слышит впервые. А в целом на его почту ежедневно приходят десятки писем с предложениями. но ни одно из них на данный момент всерьез не рассматривается.