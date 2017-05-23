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Весь мир
Ирак: 16 полевых командиров ИГИЛ сбежали из Западного Мосула

Ирак: 16 полевых командиров ИГИЛ сбежали из Западного Мосула

11:57  23 Мая 2017
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Ирак: 16 полевых командиров ИГИЛ сбежали из Западного Мосула

Мосул, 23 мая. «Исламское государство» контролирует не более трех процентов западной части Мосула.

Иракские военные источники сообщили о новых потерях в рядах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Командованию стало известно, что 16 полевых командиров «Халифата» оставили свои позиции, бросили своих бойцов и бежали из второго по величине города Ирака.

Ирак: 16 полевых командиров ИГИЛ сбежали из Западного Мосула

Подконтрольное «Исламскому государству»* информационное агентство сообщило, что бежавшие командиры появились в городе Таль-Афар на северо-западе Ирака. По данным разведки в западной части Мосула остаются не более 450 террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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