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Происшествия
Трамп назвал «чертовым неудачником» совершившего теракт в Манчестере смертника

Трамп назвал «чертовым неудачником» совершившего теракт в Манчестере смертника

13:08  23 Мая 2017
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Трамп назвал «чертовым неудачником» совершившего теракт в Манчестере смертника

Вашингтон, 23 мая. Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с террористическим актом, который произошел в понедельник в Манчестере. Об этом сообщает информационное агентство AP.

По информации агентства, террориста, который совершил взрыв на концерте 23-летней исполнительницы Арианы Гранде, глава Белого дома назвал «чертовым лузером» (неудачником — Прим.ред.). 

Напомним, теракт произошел вечером в понедельник по окончании концерта Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена». В результате атаки погибло 22 человека и 59 пострадали — их экстренно госпитализировали в больницы. 

Ранее сообщалось, что ИГ* (деятельность запрещена в России) пока не брало на себя ответственность за теракт, хотя в СМИ появлялись сообщения о том, что группировка взяла на себя ответственность за взрыв. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #трамп #теракт #манчестер
Дана Балан
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