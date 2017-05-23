Аббас надеется, что визит Трампа приблизит подписание мира с Израилем

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Вифлеем, 23 мая. Визит президента США Дональда Трампа в ближневосточный регион, и в частности в Вифлеем, возродил надежду на достижение мира между палестинцами и израильтянами. Такое мнение высказал президент Государства Палестина Махмуд Аббас после встречи с главой американской администрации.

Как передает телеканал Sky News Arabia, Аббас заявил, что «визит президента Трампа возродил надежды на подписание договора о всеобъемлющем мире между палестинцами и израильтянами».

Как сообщалось ранее, Трамп прибыл в Вифлеем через Иерусалим, миновав восьмиметровую бетонную стену. С момента вступления в должность, эта третья встреча Трампа и Аббаса.

Накануне Трамп встретился с лидером Израиля и премьером Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху. Как сообщают источники Sky News Arabia, Трамп во время встречи с Нетаньяху попросил последнего представить свой план урегулирования конфликта, который был бы приемлемым и для палестинской стороны.