Госдума раскритиковала идею о выплате алиментов инициаторами развода

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Москва, 23 мая. Предложение общественников возложить обязанность по оплате алиментов на инициатора развода не выдерживает критики и является бесперспективным. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Глава общественного движения «Отцовский комитет» Игорь Серебряный выступил с предложением обязать платить алименты того родителя, который инициировал развод. По мнению общественников, это положит конец произволу со стороны нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суд с большой долей вероятности примет их сторону. Соответствующее обращение направлено в Госдуму и премьер-министру страны.

Впрочем, депутат Ярослав Нилов не увидел логики в этом предложении.

«Например, мать от безвыходности подаёт на развод, потому что замучил её дебошир и муж-пьяница. Дети остаются с ней, и она ещё должна дебошира и мужа-пьяницу освободить от алиментов? Это какой-то нонсенс» — заявил он в комментарии RT.

Нилов также отметил, что при применение карательных мер укреплению института брака способствовать не будет.