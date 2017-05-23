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Москва, 23 мая. Грудной ребенок пострадал в массовом ДТП на МКАД. С места происшествия младенца экстренно эвакуировали бортом санитарного вертолета. В настоящее время малыш находится в больнице.

Столкновение Mercedes, Toyota и Kia произошло на седьмом километре внутренней стороны МКАД. По данным УГИБДД по Москве, в результате ДТП пострадали грудной ребенок и взрослый. Ребено

В результате столкновения трех автомобилей на МКАДе пострадали два человека, в том числе и грудной ребенок. Сейчас он находится в детской городской клинической больницы №9. Характер травм и состояние пострадавшего взрослого уточняются.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

