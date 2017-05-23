Косачев о теракте в Манчестере: Пора понять, что Европу взрывает не Асад

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Москва, 23 мая. Великобритания, отказавшись сотрудничать со спецслужбами РФ по борьбе с терроризмом, сделала ошибку. Европейцам пора понять, кто в действительности представляет угрозу, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Теракт в Манчестере прокомментировали в Совфеде, отметив, что отказ Британии сотрудничать с РФ по линии спецслужб в сфере антитеррора, это ошибка. «Пора уже понять, что взрывает европейцев не Асад, не Кремль, и не Тегеран с Вашингтоном», — написал на своей странице Facebook сенатор Константин Косачев.

Он считает, что предложение Москвы о сотрудничестве по антитеррору «актуально и бессрочно». В то же время сенатор выразил досаду в связи с тем, что «лидер США, прилетевший на Ближний Восток, по идее, создавать единый фронт борьбы с террором, на деле формирует фронт борьбы с Ираном». Так Косачев объяснил визит Трампа в Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину.