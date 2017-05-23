Трамп: США помогут Израилю и Палестине выковать мир

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Газа (Палестина), 23 мая. Израиль и палестинцы способны договориться о мире, считает президент США Дональд Трамп. Он заручился обещанием лидеров обеих сторон работать над урегулированием конфликта, а также предложил им в этом помочь.

«Президент Аббас заверил меня, что он готов добросовестно работать над достижением этой цели, и премьер-министр (Израиля Биньямин) Нетаньяху пообещал то же, — сказал американский лидер в Вифлееме после переговоров с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, которой предшествовали встречи в Иерусалиме с израильским руководством. — Я жду возможности работать с этими лидерами для достижения прочного мира».

Трамп выразил надежду, что Израиль и палестинцы могут заключить мир, при этом, с его слов, США способны помочь еврейскому государству и Палестине «выковать мир и принести новую надежду региону и его народам».

Как рассказал газете «Известия» политолог Евсей Васильев, Израиль и Саудовская Аравия — два главных региональных противника Ирана, который, поддерживает правительство сирийского президента Башара Асада. Таким образом визит Трампа в Тель-Авив и Эр-Рияд развеивает все иллюзии относительно близкого разрешения кризиса в Сирии на фоне ударов международной коалиции под эгидой США по якобы проиранским добровольцам в Сирии, воюющим с боевиками. Можно сказать, что первый зарубежный визит Трампа носит явно антииранский характер и может привести к усилению давления на Тегеран.

В Белом доме отмечали, что 45-й президент намерен попробовать свои силы в миротворчестве и решить давний конфликт Израиля и Палестины. Известно, что накануне Трамп встретился с лидером Израиля и премьером Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху,