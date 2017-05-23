Взрыв в Манчестере: как новый теракт отразится на Великобритании

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На стадионе «Манчестер-арена» поздно вечером 22 мая прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, два подростка числятся пропавшими без вести. Террористическая атака произошла после концерта американской певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о теракте в Великобритании и его последствиях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с террористическим актом на стадионе в Манчестере. Текст телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля во вторник, 23 мая.

Как передает Lenta.ru, ссылаясь на обращение российского лидера, Москва решительно осуждает это циничное и бесчеловечное преступление. Его заказчики не должны уйти от заслуженного наказания. Кроме того, Владимир Путин передал свои слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Террористическая группировка «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) уже взяла на себя ответственность за взрыв.

Политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что, говоря о взрыве в Манчестере, следует иметь в виду два момента. Первый: несмотря на Brexit, Британии не удастся «убежать» от общеевропейских проблем, которые в итоге порождают такое уродливое явление, как терроризм.

«В первую очередь, конечно, речь идет о миграционном кризисе, вызванном провальной политикой Запада на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что зачинщиком этой политики всегда были США, расплачивалась всегда Европа, ибо она ближе. Кстати, к войнам в Ливии и Сирии главным образом руку приложили как раз европейцы. Что касается Британии, то можно вспомнить, что именно Британия Тони Блэра была главным «подпевалой» Буша во время вторжения в Ирак, которое, по сути, запустило необратимый процесс распада и хаоса на Ближнем Востоке, апофеозом которого стала «арабская весна» и гражданские войны в Сирии и Ираке. Хаотизация Ближнего Востока породила «Исламское государство» и международную террористическую «франшизу», она еще на много лет переживет сам ИГИЛ*.

Если кто-то в Британии всерьез поверил, что, выйдя из ЕС, страна сможет избавиться от общеевропейских проблем, которые сама во многом спровоцировала, то он очень жестоко ошибся. Терроризм не знает границ. Тем более, что Лондон и Брюссель до сих пор не договорились о режиме на этих границах», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Британия давно стала прибежищем не только для мигрантов со всей Европы, а через нее — с Ближнего Востока, но и для террористов. Достаточно упомянуть о том, что именно в этой стране все последние годы скрывались боевики с российского Кавказа, которых в этой стране рассматривали как беженцев по политическим мотивам и охотно представляли убежище, несмотря на то, что эти люди фактически продолжали руководить террористическим подпольем. Такие действия всегда возвращаются бумерангом.

«Второй момент: Москва неоднократно предлагала Европе и Западу создать антитеррористическую коалицию, наконец, просто создать каналы обмена информацией спецслужбами. Но Запад продолжает упорно отказываться, а Британия была одной из первых стран, кто официально это сделал. Посмотрите, какой скандал на Западе раздули, когда Трамп передал Лаврову якобы секретную информацию об ИГИЛ? Наверное, если бы подобный обмен информацией произошел между Лондоном и Москвой, вой русофобов был бы ничуть не тише. Но, возможно, это помогло бы спасти 22 жизни на манчестерском стадионе. Увы, Запад ставит политические выгоды выше даже интересов собственной безопасности. Они так ничему и не учатся, к сожалению, и никакой приход Трампа, никакой Brexit не смогут изменить этой ситуации», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что теракт на стадионе в Манчестере в очередной раз показывает уязвимость тех европейских стран, которые в 2014-15 годах согласились с безумным проектом по «перемещению беженцев» с Ближнего востока в Европу. События в Манчестере прибавят популярности британским евроскептикам.

«Евроскептики призывают к аккуратному дрейфу Великобритании от Евросоюза, который уже и сам начинает задумываться о создании собственной армии и пограничной службы для контроля миграционных потоков. Теракт в Манчестере повлияет также и на предвыборную кампанию лейбористов и консерваторов на досрочных парламентских выборах, которые должны состояться в начале июня. Приостановка обеими ведущими партиями Великобритании своих избирательных кампаний в связи с терактом в Манчестере может ослабить и без того не сильно высокий интерес британских избирателей к досрочным выборам», — добавил Максим Жаров.

Политолог Юрий Якорь, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о возможности укрепления после теракта позиций сторонников Brexit, отметил, что выход Великобритании из ЕС уже невозможно отменить. Процесс запущен.

«Понятно, что сейчас некоторые СМИ пытаются рассказать, что единственный возможный ответ на теракт это жить как раньше. Читатели их критикуют. У терроризма нет национальности и религии, но его сторонники имеют и то и другое. Более того, они неплохо узнаваемы. И эти люди выглядят не совсем как коренные англичане. Понятно, что идеи открытых границ с государствами Ближнего Востока несколько потеряют в популярности», — подытожил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.