Донбасс: Киев почти три недели не подает воду в ЛНР

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Луганск, 23 мая. Киев в течение практически трех недель не возобновляет подачу воды Луганской народной республике. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

По данным предприятия, подача воды с Петровской насосной станции остановлена в начале марта, с Западной фильтровальной станции остановлена 5 мая.

Напомним, киевские власти 5 мая приостановили поставки воды потребителям республики, а за день до этого беспричинно была сокращена подача воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции (ЗФС) на 85%.

Ранее стало известно, что украинские силовики Вооруженных сил Украины четыре раза нарушили режим перемирия, обстреляв населенные пункты ЛНР.