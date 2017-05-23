Мать Дианы Шурыгиной жалуется на травлю

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Москва, 23 мая. Прославившаяся на всю страну семья Шурыгиных из Ульяновска жалуется на травлю и унижения, которые посыпались на них после скандала.

33-летняя Наталья, мать студентки Дианы Шурыгиной, изнасилование которой долгие месяцы обсуждала вся страна, на своей странице в социальной сети опубликовала сообщение. В нем она рассказала, как страшно жить ее семье: ее и мужа избили, дочь ограбили, работы нет, денег тоже.

«Приобретенная слава привлекла к нам много людей, под видом помощи желающих на нас заработать.И вот итог: наша семья осталась без работы, дети не учатся, денег нет. Хотя наши гонорары подсчитывались всеми кому не лень», — пишет Шурыгина.

Одной из виновниц этих бед она называет сестру насильника, которая собирает подписи в защиту своего брата. Как пишет «360° Подмосковье», Шурыгины готовы переехать туда, где они не будут бояться за своих детей.