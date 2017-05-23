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Происшествия
Семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Ульяновске

Семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Ульяновске

11:40  23 Мая 2017
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Семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Ульяновске

Ульяновск, 23 мая. Страшная трагедия произошла в городе Ульяновск: четыре человека погибли при пожаре в частном доме. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, инцидент случился сегодня в частом доме по 1-му пер. Попова.

По предварительной информации, погибшие отравились продуктами горения. Среди жертв — двое детей.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, спасатели, полицейские. Устанавливается причина возгорания.

Напомним, ранее стало известно, что в конюшне в Гатчинском районе Ленинградской области произошел сильный пожар, в результате чрезвычайного происшествия погибло два десятка лошадей
 

#пожар #ульяновск
Тимур Румянцев
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