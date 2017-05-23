Ирак: около 100 боевиков ИГ уничтожено в провинции Анбар

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Ана, 23 мая. ВВС Ирака совершили ряд успешных рейдов против «Исламского государства»* в городах Ана и Аль-Каим.

Военные источники сообщают, что иракские боевые самолеты уничтожили 47 членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в городе Ана провинции Анбар. Еще 53 приверженца «Халифата» были ликвидированы в населенном пункте Аль-Каим.

В результате авиационных налетов джихадисты лишились нескольких укрепленных пунктов и огневых точек. ВВС Ирака уничтожили склады с боеприпасами, несколько «шахид-мобилей» и ангар с беспилотными летательными аппаратами. Иракские войска намерены установить безопасную зону на участке совместной с Сирией границы.

* Организация запрещена на территории РФ.