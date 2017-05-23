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Весь мир
Евросоюз обещает террористам ответный удар после теракта в Манчестере

Евросоюз обещает террористам ответный удар после теракта в Манчестере

11:31  23 Мая 2017
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Евросоюз обещает террористам ответный удар после теракта в Манчестере

Брюссель, 23 мая. Евросоюз соболезнует Великобритании в связи с терактом в Манчестере и намерен вместе с ней нанести ответный удар терроризму. Об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Юнкер выразил «глубочайшие соболезнования» премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и британскому народу. 

«Завтра мы будем бок о бок с вами наносить ответный удар тем, кто стремится разрушить наш образ жизни», — заявил председатель Еврокомиссии.

Нападение в «Манчестер Арене» он назвал трусливым и подчеркнул, что это только укрепит готовность ЕС и Британии «работать вместе, чтобы нанести поражение исполнителям таких подлых действий».

Евросоюз обещает террористам ответный удар после теракта в Манчестере

В понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде в «Манчестер Арена» был совершен теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, среди которых есть дети. Более 50 получили ранения.

#великобритания #теракт #юнкер #ес #манчестер
Олеся Волкова
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