Евросоюз обещает террористам ответный удар после теракта в Манчестере

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Брюссель, 23 мая. Евросоюз соболезнует Великобритании в связи с терактом в Манчестере и намерен вместе с ней нанести ответный удар терроризму. Об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Юнкер выразил «глубочайшие соболезнования» премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и британскому народу.

«Завтра мы будем бок о бок с вами наносить ответный удар тем, кто стремится разрушить наш образ жизни», — заявил председатель Еврокомиссии.

Нападение в «Манчестер Арене» он назвал трусливым и подчеркнул, что это только укрепит готовность ЕС и Британии «работать вместе, чтобы нанести поражение исполнителям таких подлых действий».

В понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде в «Манчестер Арена» был совершен теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, среди которых есть дети. Более 50 получили ранения.