Найк Борзов рассказал о своем хобби, на котором можно заработать

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Москва, 23 мая. Известный рок-музыкант Найк Борзов, который выступит с концертами в Москве и Петербурге, рассказал о своем увлечении живописью, отметив, что однажды сделает персональную выставку.

Исполнитель «Лошадки» и «Трех слов» Найк Борзов, который стал известен в нулевых, задумался о персональной художественной выставке. Он признался, что последние пару лет посещает выставки, но присматривается к классической школе. При этом музыкант называет рисование способом расслабиться и отрешиться от происходящего.

«Пока это больше медитация, способ отвлечься от происходящего вокруг. Но когда наберется достаточное количество картин, которые хранятся у меня, а не раздарены друзьям, тогда, наверное, сделаю выставку», — сказал он, добавив, что ждет от своих поклонников объективности. «Конечно, хочется чтобы мои картины воспринимали как художественные работы, а не просто «покупались» на имя автора», — отметил певец в интервью газете «Известия».