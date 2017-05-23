Двое подростков пропали без вести после теракта в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Двое подростков числятся пропавшими без вести после взрыва на стадионе в Манчестере.

Родственники опубликовали фото 17-летней Клоэ Разерфорд и 19-летнего Лиама Карри. Полиция призвала всех, кто мог видеть молодых людей, немедленно сообщить об этом правоохранителям.

Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе «Манчестер Арена» накануне вечером. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были ранены. Бомбу, начиненную гвоздями, привел в действие смертник.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в РФ), сообщает «Парламентская газета».

* Организация запрещена на территории РФ.