Россияне не обращались в посольство РФ после теракта в Манчестере

В Избранное

Скопировать

Лондон, 23 мая. Россияне пока не обращались в посольство РФ в Великобритании за помощью после террористического акта в городе Манчестер.

«На настоящий момент российские граждане не обращались», — рассказал журналистам представитель российского посольства, передает РИА Новости.

Накануне на «Манчестер Арене», где проходил концерт американской исполнительницы Арианы Гранде, произошел теракт. Согласно последней информации, жертвами взрыва стали 22 человека. Более 50 были экстренно госпитализированы. Полиция Манчестера установила, что за терактом стоит один смертник.