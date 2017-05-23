Lifan привезет в РФ большой седан Murman

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Пекин, 23 мая. Китайская компания Lifan анонсировала продажи флагманскго седана в России в июле 2017 года. Машина появится на отечественном авторынке с патриотическим названием Murman.

По словам заместителя гендиректора «Лифан Моторс Рус» Вячеслава Галузинского, идея нового названия родилась из-за ассоциации автомобиля с ледоколом «Мурман». Murman является первым автомобилем ремиального сегмента, он буквально «прокладывает» дорогу в представительский класс.

При создании нового Lifan Murman использовались наработки целого ряда компаний, в том числе Ford и Bosch. Так, в машине установили фронтальные и боковые подушки японской Takata, кожаные кресла от американской Johnson Controls, запирающие устройства от HUF.

В России будет представлено две комплектации нового седана Lifan. Базовой станет комплекция с 1,8-литровым двигателем, работающим на пару с пятиступенчатой коробкой передач. Стоимость автомобиля не превысит одного миллиона рублей, отмечает Галузинский.