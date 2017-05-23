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Политика
Песков подтвердил проведение Высшего госсовета России и Белоруссии в Москве 30 июня

Песков подтвердил проведение Высшего госсовета России и Белоруссии в Москве 30 июня

12:11  23 Мая 2017
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Песков подтвердил проведение Высшего госсовета России и Белоруссии в Москве 30 июня

Москва, 23 мая. Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии действительно пройдет 30 июня в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что заседание ВГС состоится 30 июня в Москве. 

Официальный представитель Кремля подтвердил эту информацию. Песков отметил также, что уже началась подготовка к мероприятию. 

#россия #белоруссия #песков
Владимир Багров
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