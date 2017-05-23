Ирак: ИГИЛ покинуло город Аль-Каим в провинции Анбар

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Аль-Каим, 23 мая. Боевики «Исламского государства»* эвакуировались из города Аль-Каим около сирийско-иракской границы.

Иракский источник сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) спешно покинули населенный пункт и укрылись в пустынных территориях Ирака. Отмечается, что это связанно с интенсивными бомбардировками, которым подвергаются исламисты.

По данным военной разведки в течение этого месяца иракская авиация уничтожила не менее 100 боевиков «Исламского государства», несколько сотен получили ранения в результате ракетно-бомбовых ударов. Армия Ирака намерена вплотную заняться освобождением провинции Анбар после окончательного падения «Халифата» в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.