Смольный не принял у субподрядчика «Санкт-Петербург Арены» плавающие ступени

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 23 мая. Комитет по строительству города отказался подписать акт приемки работ у компании «Леокам» на 130 миллионов из-за «плавающих» гранитных ступеней на «Санкт-Петербург Арене».

Ранее сообщалось, что «Леокам» обратился с жалобой в правоохранительные органы на городских чиновников, которые отказываются платить за выполненные работы на новом стадионе на Крестовском острове.

Однако, как стало известно Федеральному агентству новостей от источника в администрации, комитет по строительству отказывается принимать и оплачивать некачественные работы.

По словам чиновников, гранитные ступени, которые и делал «Леокам», уложены некачественно, поэтому они просто «плывут», что грозит обрушением всей лестницы. Поэтому комитет по строительству требует их укрепления, а до этих пор отказывается принимать работы.