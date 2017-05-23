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Украина
Киев подготовил «конкретные» предложения по обмену пленными с ДНР и ЛНР

Киев подготовил «конкретные» предложения по обмену пленными с ДНР и ЛНР

11:18  23 Мая 2017
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Киев подготовил «конкретные» предложения по обмену пленными с ДНР и ЛНР

Киев, 23 мая. Украина планирует на минских переговорах по Донбассу передать предложения по освобождению пленных, сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона готова передать конкретные предложения для освобождения пленных в среду, 24 мая. « У нас есть полный анализ ситуации, у нас есть предложения относительно того, где Украина может пойти на компромисс и применить процедуру помилования», — сказала парламентарий. Ранее власти Киева объявили о завершении процесса уточнения списка пленных из ДНР и ЛНР, однако представитель Донецкой республики сказал, что списки не точны.

Ирина Селезнева
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