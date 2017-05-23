Стало известно, почему на заводе «GM-АвтоВАЗ» остановлена работа конвейера

В Избранное

Скопировать

Тольятти, 23 мая. Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» прекратило работу по причине завершения поставок автомобильных комплектующих со стороны поставщика. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе отечественного концерна.

Отмечается, что ООО «Завод Автокомпонент» на прошлой неделе, 17 мая, остановил поставки комплектующих деталей для «GM-АвтоВАЗ». По этой причине конвейер был вынужден приостановить работу, говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее стало известно, что компания приостанавливала работу конвейера на неделю (1-9 мая) в соответствии с производственным графиком, до этого была еще одна приостановка — с 1 по 3 марта «для работы по оптимизации производства и контроля расходов».

Накануне стало известно, что «АвтоВАЗ» намерен выпустить эксклюзивную Lada Xray.