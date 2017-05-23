Де Мистура: Дамаск и оппозиция меньше обвиняют друг друга на переговорах

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Женева, 23 мая. Спецпосланник генсека ООН Стаффан Де Мистура отметил на заседании Совета Безопасности, что оппозиция и Дамаск перешли от обвинений к конструктивному диалогу.

Де Мистура сообщил, что делегации сирийского правительства и оппозиции в Женеве отказываются от демаршей и взаимных нападок в пользу конструктивного ведения переговоров. В шестом раунде межсирийских переговоров в Женеве приняли участие все приглашенные делегации и заинтересованные стороны.

Во время переговорного процесса возникает все меньше возражений по процедуре ведения диалога, совершается не так много политических жестов, как это было во время первых раундов. Де Мистура подчеркнул, что между сторонами остаются серьезные разногласия и участникам переговоров предстоит проделать огромную работу.