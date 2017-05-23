ЛНР потребует в Минске немедленного введения особого статуса для Донбасса

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Луганск, 23 мая. Власти Луганской народной республики готовы вернуться к дословной реализации минских соглашений и требовать введения особо статуса для Донбасса из-за нежелания Киева обсуждать реализацию «формулы Штайнмайера». Об этом заявил представитель ЛНР в политподгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

По его словам, украинская сторона вот уже на протяжении полугода откровенно блокирует обсуждение «формулы Штайнмайера» и механизма вступление в силу особого статуса Донбасса, фактически не признавая решение лидеров «нормандской четверки». «Если Киеву не нравится «формула Штайнмайера», мы готовы вернуться к дословному выполнению комплекса мер по выполнению минских соглашений и требовать немедленного введения особого статуса для Донбасса», — сказал Мирошник в комментарии агентству ТАСС.

Он также сообщил, что первым вопросом в повестке дня политической рабочей группы в Минске 24 мая будет именно вопрос о механизме вступления в силу закона об особом статусе.